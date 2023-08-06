Сирийские войска уничтожили двух главарей террористов в провинции Идлиб

Еще несколько боевиков получили ранения

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Артиллерия сирийской армии нанесла удары по позициям экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на юге провинции Идлиб. Как сообщила газета Al Watan, в результате в районе Айн-Шейба ликвидированы два главаря террористов и еще несколько боевиков получили ранения.

По ее информации, атака была предпринята в ответ на неоднократные нарушения противником режима прекращения огня в северной зоне деэскалации.

Ранее был уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, которые используются террористами для диверсий на территории провинций Латакия и Хама, находящихся под защитой правительственных сил.

Активность банд "Джебхат ан-Нусры" заметно возросла с начала этого года. Жертвами их вооруженных вылазок на севере Сирии стали 57 мирных граждан, в том числе 18 детей.

Как передало курдское агентство Firat, к северу и западу от Алеппо сирийские войска ведут с 4 августа перестрелки с протурецкими вооруженными формированиями. Боевики обстреливают оборонительные рубежи правительственных сил. Сведений о потерях сторон не приводится.