В Киеве утверждают, что в консультациях в Джидде участвовали представители более 40 стран

На встрече присутствовали советники по нацбезопасности и политические директора внешнеполитических ведомств

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Представители более 40 государств приняли участие в посвященных ситуации на Украине консультациях в Джидде 5-6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

"В общей сложности в Джидде было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене", - говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

В Киеве утверждают, что в консультациях участвовали советники по нацбезопасности и политические директора внешнеполитических ведомств, причем некоторые в режиме видеоконференции. Украинскую делегацию возглавил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

По данным пресс-службы, он положительно охарактеризовал прошедшую встречу. "У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам", - приводятся на сайте слова Ермака. При этом он признал, что были представлены "разные взгляды". По словам Ермака, участники "согласились продолжить работу на разных представительских уровнях". 6 августа украинская делегация продолжает двусторонние встречи.

Консультации в Джидде

Ранее в Киеве заявили о желании созвать встречу, аналогичную той, что прошла в Копенгагене 24 июня, для продвижения так называемой формулы мира президента страны Владимира Зеленского. Намерение приехать выразили чиновники многих стран, при этом официального списка участников не появилось и многие данные передавали отдельные СМИ со ссылками на собственные источники. Ранее Ермак заявлял, что одной из целей мероприятия была "проработка возможности проведения "глобального саммита мира".

Россию на консультации не приглашали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Комментируя консультации в Джидде, глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что взгляд на происходящее на Украине в ЮАР, Бразилии или Китае отличается от европейского. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что Россия обсудит итоги встречи с партнерами по БРИКС, которые участвовали в ней.