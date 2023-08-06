Мухаммеда Такалу избрали новым главой Высшего государственного совета Ливии

Он получил 67 голосов членов ВГС в результате второго тура голосования, сообщил телеканал Libya al-Ahrar

КАИР, 6 августа. /ТАСС/. Высший государственный совет (ВГС) Ливии избрал Мухаммеда Такалу своим новым председателем. Об этом сообщил ливийский телеканал Libya al-Ahrar.

По его данным, в результате второго тура голосования Такала получил 67 голосов членов ВГС, действовавший до последнего времени глава ВГС Мухаммед аль-Мишри - 62 голоса.

Как указывает телеканал, в первом туре голосования, в котором приняли участие четыре кандидата на пост главы ВГС, аль-Мишри получил на 10 голосов больше, чем Такала, но не смог набрать большинства голосов участников заседания.

Высший государственный совет Ливии является консультативным органом и рассматривается в качестве парламентской структуры в западной части страны. На востоке Ливии действует Палата представителей (парламент), спикером которой является Акила Салех.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и ПНЕ под руководством Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.