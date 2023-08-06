В Сирии два бойца курдских формирований погибли при подрыве фугаса на шоссе

Еще один доставлен в тяжелом состоянии в госпиталь

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Военный патруль курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС) подорвался на мине, установленной террористами в провинции Ракка. Как сообщило агентство Firat, взрывное устройство было приведено в действие на обочине дороги поблизости от населенного пункта Хнейзат.

Погибли два бойца СДС и еще один доставлен в тяжелом состоянии в госпиталь.

Вылазку совершили члены экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С начала года боевики ИГ совершили 12 диверсий в подконтрольных курдам районах на северо-востоке Сирии, в результате погибли свыше 50 ополченцев СДС и 12 мирных граждан.

Отряды курдов при поддержке западной коалиции под эгидой США возобновили операции против банд ИГ поблизости от границы с Ираком. 5 августа спецподразделение СДС провело зачистку поселка Дамман в провинции Дейр-эз-Зор, был задержан один из главарей подпольной сети террористов. В операции участвовали вертолеты ВВС США.

Курды контролируют большую часть сирийских провинций Хасеке и Ракка, а также северо-восточные районы Дейр-эз-Зора. С 2015 года США создали там девять военных баз под предлогом борьбы с террористами ИГ.

В Дамаске рассматривают военное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.