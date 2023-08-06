WSJ: Киев на консультациях в Джидде не настаивал на выполнении "мирного плана" Зеленского

Как сообщило издание, сторонам удалось достигнуть консенсуса по поводу того, что конфликт на Украине - это "не европейская война", но влияет на "глобальную ситуацию в области продовольствия, энергетики и экономической стабильности"

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Делегация Украины не настаивала на выполнении так называемого мирного плана президента страны Владимира Зеленского для урегулирования конфликта с Россией в ходе консультаций 5-6 августа в саудовском городе Джидда, посвященных ситуации на территории бывшей советской республики. Об этом сообщила в субботу американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание указывает со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза (ЕС), что представители Киева "не оказывали давления на другие страны, чтобы они приняли украинский "мирный план", в то время как участники других делегаций не настаивали на том, чтобы Украина отказалась от него". Эту информацию газете подтвердили два пожелавших сохранить анонимность дипломата, отметив, что Украина "не настаивала на своей позиции", в то время как другие участники консультаций "не оспаривали ее".

WSJ также указывает со ссылкой на дипломата одной из развивающихся стран, что в ходе консультаций сторонам якобы удалось достигнуть консенсуса по поводу того, что конфликт на Украине - это "не европейская война", но влияет на "глобальную ситуацию в области продовольствия, энергетики и экономической стабильности". По словам этого эмиссара, необходимо "вовлечь все [затронутые или вовлеченные в конфликт] стороны, чтобы урегулировать его".

Консультации в Джидде

Ранее в Киеве заявили о желании созвать встречу, аналогичную той, что прошла в Копенгагене 24 июня, для продвижения так называемой формулы мира президента страны Владимира Зеленского. Намерение приехать выразили чиновники многих стран, при этом официального списка участников не появилось и многие данные передавали отдельные СМИ со ссылками на собственные источники. Ранее Ермак заявлял, что одной из целей мероприятия была "проработка возможности проведения глобального саммита мира".

Россию на консультации не приглашали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Комментируя консультации в Джидде, глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что взгляд на происходящее на Украине в ЮАР, Бразилии или Китае отличается от европейского. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что Россия обсудит итоги встречи с партнерами по БРИКС, которые участвовали в ней.