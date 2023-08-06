Италия сократила численность своих военных в Нигере

Власти намерены освободить место на своей военной базе для гражданских лиц, которым может понадобиться помощь на фоне сложившейся в стране ситуации

РИМ, 6 августа. /ТАСС/. Шестьдесят пять солдат итальянского контингента, находившихся в Нигере, поздно вечером в субботу вернулись в Италию. Об этом сообщило агентство ANSA.

Таким образом власти намерены освободить место на своей военной базе для гражданских лиц, которым может понадобиться помощь на фоне сложившейся в Нигере ситуации.

В Минобороны Италии указали, что на следующей неделе планируется осуществить еще несколько рейсов из Нигера. По данным властей, на данный момент в стране остаются 250 итальянских военнослужащих.

Ранее Италия эвакуировала из Ниамея 36 своих граждан.

Группа нигерских военных подняла мятеж и объявила 26 июля об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины, который возглавил 28 июля генерал Абдурахман Тчиани. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного правления. В противном случае члены ECOWAS обещают принять меры, вплоть до использования силы.