DPA сообщило об обсуждении на переговорах в Джидде нового мирного плана по Украине

По информации источников агентства, частью нового плана якобы являются сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН, а также обмен пленными

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Джидде обсуждали еще один мирный план, помимо предлагаемого украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

По их информации, новый план вместе с рядом государств представила принимающая сторона - Саудовская Аравия. Его частью якобы являются сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН, а также обмен пленными. Как пишет агентство, Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе консультаций.

Источники DPA сообщили, что изначально якобы предполагалось обсудить лишь так называемый мирный план Зеленского.

5-6 августа в Джидде прошли консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие представители более 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, Соединенных Штатов, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза.

Россия приглашение не получала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Комментируя консультации в Джидде, глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что взгляд на происходящее на Украине в ЮАР, Бразилии или Китае отличается от европейского. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что Россия обсудит итоги встречи с партнерами по БРИКС, которые участвовали в ней. Германию на встрече представляли советник канцлера по внешней политике Йенс Плётнер и политический директор в МИД ФРГ Тьёрвен Бельман.