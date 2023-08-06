В Пекине считают, что КНР и ЕС следует увеличить интенсивность диалога

Китай всегда положительно относился к связям с ЕС, заявили в ЦК Коммунистической партии страны

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Китаю и Евросоюзу следует увеличить интенсивность двухсторонних диалогов, чтобы компенсировать их отсутствие в период пандемии COVID-19. Об этом заявил в воскресенье руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И в ходе телефонного разговора с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

"В настоящее время обмены на высоком уровне между Китаем и ЕС сохраняют хорошую динамику. Обе стороны считают, что партнерство на основе сотрудничества является наиболее важной чертой отношений между Китаем и ЕС. <…> Китай и ЕС должны проводить больше институциональных диалогов, чтобы компенсировать отсутствие обменов между двумя странами за последние три года эпидемии и придать новый мощный импульс всестороннему стратегическому партнерству Китая и ЕС", - приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство КНР на своем сайте.

Ван И также подчеркнул, что "Китай всегда положительно относился к связям с ЕС, придает большое значение встрече лидеров Китая и ЕС, запланированной на этот год, и ожидает, что она будет играть ведущую стратегическую роль в двусторонних отношениях".

Как отметил руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК, Пекин приветствует визит Борреля во главе делегации, которая посетит Китай этой осенью и проведет политическую подготовку к встрече лидеров.

Ранее Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о необходимости снижения рисков в отношениях Брюсселя и Пекина, уменьшения зависимости ЕС от Китая в редкоземельных ресурсах, расширения возможностей инвестиций в Китае для европейского бизнеса. В то же время ЕС и США намерены полностью блокировать инвестиции китайского бизнеса в объекты критической инфраструктуры и высокотехнологичные предприятия на Западе.