Словацкая оппозиционная партия призвала президента не разрешать гражданам служить в ВСУ

В партии считают, что Россия и Украина должны сами разрешить свой конфликт

БРАТИСЛАВА, 6 августа. /ТАСС/. Оппозиционная Словацкая национальная партия (СНП) во главе с бывшим спикером Национального совета (однопалатного парламента) Андреем Данко обратилась к президенту Зузане Чапутовой с призывом не разрешать гражданам республики вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице СНП в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Призываем президента Словакии не давать подобных разрешений [словакам присоединиться к ВСУ], так как это угрожает нашей общей безопасности, - отметила партия. - Словацкая национальная партия в перспективе представит [проект] закона, [предусматривающий] немедленное лишение гражданства Словакии тех, кто будет служить в иностранной армии".

"Россия и Украина должны сами разрешить свой конфликт, - считают в СНП. - Наши граждане и страна не могут непосредственно вмешиваться в него".

Директор департамента по связям с общественностью администрации президента Словакии Йозеф Матей проинформировал в субботу, что Чапутова с 24 февраля 2022 года разрешила девяти гражданам республики вступить в ряды ВСУ. Законодательство запрещает словакам служить в военных или полувоенных формированиях другого государства без разрешения президента. Нарушение запрета карается длительными сроками тюремного заключения.