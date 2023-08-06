Пенс заявил о готовности рассказать правду на суде по делу о штурме Капитолия

По словам бывшего вице-президента США, он не планирует давать показания, но если его позовут в суд, то "будет соблюдать закон"

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что будет готов "рассказать правду", если его позовут на суд над бывшим американским лидером Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия.

"Я не планирую давать показания, но можете быть уверены, что мы будем соблюдать закон, - сказал он в эфире телеканала CBS. - Мы ответим на зов закона, если он прозвучит, и мы просто расскажем правду".

Ранее Пенс, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента США и претендует на участие в выборах 2024 года, заявлял, что лидером Соединенных Штатов не может быть человек, который ставит себя выше конституции, и пообещал действовать по обозначенным в ней законам в случае своего избрания на пост главы государства.

Спецпрокурор Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий. Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений, обвинения в которых предъявлены Трампу по этому делу, составляет 20 лет тюремного заключения. Трамп не признал свою вину ни по одному из пунктов.