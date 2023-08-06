Террористы атаковали позиции сирийских войск в Латакии

Погибли шесть военных, сообщил телеканал Asharq News

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли позиции сирийских войск на севере провинции Латакия. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Asharq News.

По его информации, в результате внезапной атаки погибло шесть сирийских военных, том числе два офицера, а также два мирных жителя.

Сирийская артиллерия нанесла ответный удар по району Эн-Нахия на западе провинции Идлиб, откуда было совершено нападение.

Ранее в ответ на неоднократные нарушения противником режима прекращения огня, который действует в северной зоне деэскалации, правительственные силы атаковали места сосредоточения боевиков в долине Сахль-эль-Габ в провинции Хама. Были поражены командные пункты бандформирований и укрепления в Кенсарфе и Суфухуне, а также тыловые базы в горном массиве Джебель-эз-Завия в провинции Идлиб.

С начала года в результате вооруженных вылазок боевиков на северо-западе Сирии погибли 29 военнослужащих и ополченцев из Сил национальной обороны. Жертвами обстрелов стали более 20 мирных граждан, 65 получили ранения.

Значительная часть Идлиба, которая остается под контролем незаконных вооруженных формирований, служит плацдармом для нападений на районы, находящихся под защитой правительственных сил. В 2017 году на северо-западе страны была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны.