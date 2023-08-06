Лидер "Альтернативы для Германии" выступил за сохранение взаимопонимания между ФРГ и РФ

Тино Хрупалла призвал чаще принимать решения в Европе на национальном уровне и снизить влияние ЕС

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла считает правильным стремиться и в сложные времена к взаимопониманию между странами. Такое мнение он выразил в эфире телеканала ZDF, отвечая на вопрос о целесообразности своего присутствия на приеме, который был организован 9 мая посольством РФ в ФРГ по случаю Дня Победы.

"Всегда важно, в какое время проходят такие визиты, - сказал Хрупалла. - Тем не менее я считаю правильным то, что это взаимопонимание необходимо как раз в такие дни и что его следует, несмотря ни на что, сохранять". "Вступаться за мир никогда не может быть ошибкой. В действительности можно спорить, является ли момент правильным", - считает Хрупалла, который с рядом других политиков подвергся критике общественности и СМИ Германии за посещение дипмиссии России.

Хрупалла призвал чаще принимать решения в Европе на национальном уровне и снизить влияние ЕС. "Мы хотим объединиться с национальными государствами, сильными национальными государствами в новое европейское сообщество и на первый план выдвинуть преимущества ЕС. Мы хотим вернуть национальные решения туда, где им место. Это национальные парламенты, это германский Бундестаг", - указал лидер АдГ. Он выступил против системы, при которой 80% законов принимаются в Брюсселе, а Берлин должен беспрекословно их выполнять.

"Мы переходим от однополярного миропорядка к многополярному <...>", - полагает Хрупалла. "Мы как Европа прежде всего должны ясно определить собственные интересы, поскольку они иные, чем у Америки, у нас также иные интересы, чем у России", - заметил он. По словам политика, АдГ стремится "перейти из оппозиции в правительство". "Мы готовы к большему", - считает он.

В ФРГ партию называют правопопулистской. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях. Сейчас рейтинг популярности АдГ колеблется на уровне 20-22%, она опережает даже Социал-демократическую партию Германии канцлера Олафа Шольца.