В Париже надеются, что новые консультации по Украине пройдут до саммита G20 в сентябре

В МИД Франции заявили, что ни одна из стран глобального Юга не потребовала участия представителей России в следующей встрече по украинскому кризису

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Следующий раунд консультаций по украинскому конфликту может пройти до саммита Группы двадцати (G20), который состоится с 9 по 10 сентября в Нью-Дели, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя МИД Франции.

Как указало агентство, французский дипломат сказал, что следующий раунд обсуждений, "как можно надеяться, состоится перед встречей лидеров на саммите G20 в Нью-Дели в сентябре". По словам чиновника, передает Bloomberg, ни одна из стран глобального Юга не потребовала участия представителей России в следующей встрече по украинскому кризису.

Помимо этого, представитель МИД Франции заявил, что Китай избрал "конструктивный подход" на переговорах, а также настаивает на режиме прекращения огня. Последнее вызвало несогласие Парижа, отмечает агентство.

5-6 августа в Джидде проходят консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии принимают участие представители более 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, Соединенных Штатов, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза. Россия приглашение не получала.

Участники консультаций в Джидде приняли решение создать рабочие группы для обсуждения пунктов "формулы" по урегулированию на Украине, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским. По данным газеты Corriere della sera, ряд участников встречи считает, "что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения, равно как и верховенство Устава ООН".