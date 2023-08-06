Зеленский подтвердил получение Украиной из Франции ракет SCALP

Президент Франции Эмманюэль Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении передать Украине ракеты большой дальности

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Украина получила от Франции ракеты класса "воздух - поверхность" большой дальности SCALP. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

В отмечаемый в воскресенье День Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Зеленский заслушал доклад о работе и возможностях комплексов ПВО Patriot и IRIS-T, а также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29. "Как отметил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры, в частности ракет класса "воздух - поверхность" ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM", - говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

На церемонии награждения военнослужащих Зеленский, как следует из видео в его Telegram-канале, оставил автограф на одной из ракет SCALP.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении передать Украине ракеты большой дальности. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщал, что часть ракет уже поставлена, другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество. По данным агентства Reuters, Франция намерена поставить Украине 50 ракет SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Парижа о поставках дальнобойных ракет Киеву целенаправленным шагом в сторону эскалации конфликта на Украине. Дипломат отметила, что Франция "поступает аморально, поддерживая оружием тех, кто прославляет нацистов, и сам исповедует фашистскую логику".