Нетаньяху не планирует проводить судебную реформу в Израиле в полном объеме

Премьер в очередной раз выразил мнение, что его коалиционное правительство уже пошло на уступки оппозиции и все еще готово к диалогу по спорным вопросам

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 августа. /ТАСС/. Правящая в Израиле коалиция не будет воплощать полностью изначальный план реформы судебной системы, ограничившись на данном этапе лишь его основными моментами. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью агентству Bloomberg.

Премьер в очередной раз выразил мнение, что его коалиционное правительство уже пошло на уступки оппозиции и все еще готово к диалогу по спорным вопросам. "Я думаю, мы уже немало сделали. Я приостановил законотворчество по судебной системе на три месяца [в марте] в поиске консенсуса с другой стороны, которого, к сожалению, не удалось получить. Затем была выдвинута и утверждена [в парламенте] относительно малая часть реформы, и потом я сказал, что все еще дам [оппозиции] несколько месяцев на то, чтобы попытаться добиться консенсуса", - сказал Нетаньяху.

По его словам, после первого закона, утвержденного в конце июня и ограничивающего полномочия Верховного суда (ВС) в части отмены решений правительства, следующим этапом реформы, вероятно, будет механизм отбора судей ВС. "Практически это то, что осталось [из главных преобразований в рамках судебной реформы]. Потому что остальное, я думаю, мы не должны вносить [на рассмотрение] в парламент", - заявил Нетаньяху.

Он пояснил, что его правительство не хочет бросаться из одной крайности, когда, по его оценке, у судебной власти есть перевес полномочий, в другую крайность, когда парламент сможет блокировать любое решение суда. "Нужен баланс, и это мы пытаемся восстановить. И я абсолютно убежден, что Израиль выйдет [из этого кризиса] стабильным, успешным и демократичным. По крайней мере таким же демократичным, а я думаю, еще более демократичным. Не думаю, что мы расколем страну, не думаю, что будет гражданская война. Я думаю, то, что вы видите сейчас [в Израиле], - это естественный конфликт двух противоположных взглядов, которые еще не притерлись друг к другу, но они притрутся", - полагает премьер.

Нынешнее правительство во главе с Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года, а в январе этого года выдвинуло проект реформы судебной системы, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Акции протеста не прекращаются уже более 30 недель.