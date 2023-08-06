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Палестино-израильский конфликт

В армии Израиля сообщили о предотвращении теракта

На Западном берегу уничтожены три радикала

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 августа. /ТАСС/. Израильские силовики провели контртеррористическую операцию в окрестностях города Дженин на Западном берегу реки Иордан, в ходе которой ликвидировали трех палестинских радикалов, предотвратив тем самым теракт. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы безопасности приняли меры по устранению непосредственной угрозы и пресекли действия террористической группы, выдвинувшейся из лагеря беженцев в Дженине и собиравшейся совершить атаку", - говорится в сообщении.

Как отметили в армии, в ходе совместной операции израильских военных и спецслужб силовики выявили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые и устранили угрозу. Во главе группы боевиков, по информации военных, был 26-летний Наиф Абу Цойц - житель Дженина, состоявший в боевых группах палестинских радикалов и участвовавший в деятельности, направленной против израильской армии. Вместе с ним в машине были ликвидированы еще два участника террористической группы, добавили в пресс-службе. В машине была обнаружена винтовка М16, использовавшаяся боевиками, отметили в армии. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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