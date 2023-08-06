В переговорах в Джидде участвовала замгенсека ООН по политическим вопросам Дикарло

Агентство DPA ранее сообщило, что на консультациях Саудовская Аравия представила свой план урегулирования конфликта, в котором роль отведена и ООН

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло участвовала в переговорах в Джидде (Саудовская Аравия), посвященных ситуации вокруг Украины. Об этом ТАСС сообщили в Секретариате ООН.

"От ООН участвовала заместитель генерального секретаря Розмари Дикарло", - информировали во всемирной организации.

В Секретариате ООН не стали отвечать на дополнительные вопросы о результатах и оценке контактов в Джидде.

По информации немецкого информационного агентства DPA, на консультациях Саудовская Аравия представила свой план урегулирования конфликта, в котором роль отведена и ООН. План якобы предполагает, в частности, сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН, а также обмен пленными. Как пишет агентство, Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе консультаций.

5-6 августа в Джидде прошли консультации, посвященные мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие представители более чем 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, США, Турции, ЮАР, стран Евросоюза.

Россия приглашение не получала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции, но эти переговоры не будут бесполезными, если помогут Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.