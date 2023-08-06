СМИ: новую встречу по урегулированию на Украине может принять страна глобального Юга

Как сообщил еженедельник Le Point, участники встречи по урегулированию конфликта достигли в Джидде такого соглашения

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Участники встречи по урегулированию украинского конфликта достигли в Джидде соглашения, что следующая конференция должна пройти также в стране глобального Юга. Об этом сообщил еженедельник Le Point.

Как сообщает издание со ссылкой на дипломатические источники, участники договорились о том, чтобы "увидеться вновь в еще одной стране глобального Юга".

Также, по данным Le Point, встреча в Саудовской Аравии показала, что неприсоединившиеся страны "не хотят порывать с Москвой". Об этом, по мнению еженедельника, свидетельствует декларация представителя Бразилии, заявившего, что "необходимо в той или другой форме вовлечь Москву в дипломатический процесс".

5-6 августа в Джидде состоялись консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии принимали участие представители более 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, США, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза. Россия приглашение не получала.