Мирный план Саудовской Аравии, обстрел мостов и награды танкистам. События вокруг Украины

Саудовская Аравия и несколько других стран выдвинули на встрече по украинскому урегулированию в Джидде собственный мирный план, сообщило в воскресенье германское агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Россия не планирует присоединять новые территории Украины, но "в обозримом будущем" продолжит военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, Киев нанес ракетные удары по мостам между Крымом и Херсонской областью, на подлете к Москве был сбит очередной беспилотник, а российские военные атаковали украинские авиабазы в Ровненской и Хмельницкой областях. ТАСС собрал основные события вокруг Украины за два дня.

Встреча в Джидде

Саудовская Аравия, устроившая в Джидде встречу по урегулированию на Украине, вместе с несколькими другими странами выдвинула собственный мирный план, сообщило DPA. По утверждению агентства, он предполагает прекращение огня и обмен пленными, сохранение целостности Украины и начало мирных переговоров под наблюдением ООН.

По информации американской газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на высокопоставленного чиновника Евросоюза, представители Киева в Джидде "не оказывали давления" на другие государства ради принятия так называемого мирного плана, сформулированного украинским президентом Владимиром Зеленским. Как пишет издание, участники встречи при этом "не настаивали" на отказе Украины от этого плана.

Итальянская газета Corriere della sera со ссылкой на европейские источники сообщила, что участники переговоров в Саудовской Аравии договорились создать рабочие группы для обсуждения "формулы" Зеленского.

Консультации в Джидде, состоявшиеся 5-6 августа, собрали представителей более 30 государств, включая Бразилию, Великобританию, Индию, Китай, США, Турцию, ЮАР и страны Евросоюза. По утверждению Киева, во встрече участвовали свыше 40 делегаций. Россия приглашения не получила.

Переговоры по Украине не нужны, пока Киев не станет молить о пощаде, заявил в воскресенье зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Комментируя встречу в Джидде, он подчеркнул, что переговорный процесс будет иметь шансы на успех только при участии обеих сторон конфликта и учете сложившихся реалий.

Москва обсудит итоги консультаций в Джидде с партнерами по БРИКС, заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. Он уверен в том, что попытки Запада мобилизовать глобальный Юг на поддержку "мирного плана" Киева обречены на провал.

Заявления Пескова

Оснований для соглашения с Киевом сейчас нет, и Москва "в обозримом будущем" продолжит специальную военную операцию, заявил Песков газете The New York Times.

Отвечая на вопрос, планирует ли Россия присоединять новые территории Украины, он сказал: "Нет. Мы лишь хотим контролировать все территории, которые в настоящее время прописаны в нашей конституции как наши".

Обстрелы мостов между Крымом и Херсонской областью

Вооруженные силы Украины в воскресенье днем обстреляли ракетами Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью, и мост в районе Арабатской стрелки, по которой также проходит дорога между этими регионами.

По последней информации, оба моста получили повреждения. Также были повреждены газопровод, питающий город Геническ, и школа в поселке Чонгар. При атаке на мост на Арабатской стрелке легкие ранения получил один мирный житель.

Киев использовал в том числе британские крылатые ракеты Storm Shadow, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Работа пропускного пункта "Джанкой", расположенного на дороге, которая проходит через Чонгарский мост, приостановлена.

ЧП с российским танкером

Российский танкер "Сиг" на подходе к Керченскому проливу в ночь на субботу получил пробоину в районе машинного отделения. Предположительно, причиной стала атака морского беспилотника.

На борту судна находились 11 человек, никто из них не пострадал. Сам танкер остался на плаву, разлива топлива не произошло.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что террористические атаки Киева не останутся без ответа, а их организаторы понесут наказание. В ООН призвали стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Обстрел Донецка

В субботу вечером украинские военные в очередной раз обстреляли Донецк, погибла пожилая женщина. По информации экстренных служб, Вооруженные силы Украины применили кассетные боеприпасы.

В результате обстрела загорелся первый корпус Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие по всей площади здания, открытое горение удалось ликвидировать только в воскресенье утром.

Ход операции

Российские военные в ночь на воскресенье нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским авиабазам в районе городов Староконстантинов и Дубно в Хмельницкой и Ровненской областях, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, цель удара была достигнута.

В министерстве также рассказали об уничтожении склада вооружения в районе Запорожья и ангаров с авиационной техникой на аэродроме в этом городе.

В субботу в Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Новоселовское на территории Луганской Народной Республики.

Общие потери Киева за двое суток, по оценкам российского военного ведомства, составили почти 1,5 тыс. человек и более 100 единиц техники и артиллерийских орудий.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу провели в штабе объединенной группировки российских войск совещание по гособоронзаказу, сообщили в субботу утром в Минобороны. Кроме того, Шойгу на краснолиманском направлении вручил награды военнослужащим группировки "Центр".

Награды танкистам

Глава Минобороны РФ представил к званиям Героев России экипаж танка "Алеша", отразившего атаку превосходящих украинских сил на запорожском направлении.

По информации министерства, экипаж, в состав которого вошли старший лейтенант Расим Баксиков, лейтенант Александр Леваков и наводчик-оператор Алексей Неустроев, уничтожили два танка Т-72Б, гусеничный бронетранспортер M113 и пять колесных MaxxPro вместе с десантом. Кроме того, они под огнем отбуксировали поврежденный российский танк с линии соприкосновения.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил членам экипажа танка "Алеша" Золотые звезды Героя ДНР. Он также присвоил звание Героя ДНР командиру дивизии, где служат танкисты, - генерал-майору Игорю Кузьменкову.

Новая попытка атаковать Москву

Российские военные в 11:27 мск воскресенья уничтожили очередной украинский беспилотник над Подольским районом Подмосковья, сообщили в Минобороны. Об уничтожении аппарата на подлете к Москве также сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В результате инцидента никто не пострадал. Из-за падения беспилотника в Подольске выбиты стекла в нескольких домах.

"Военная угроза" российским портам

Украина выпустила предупреждение о "военной угрозе" в акватории шести черноморских портов России - Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, Тамани и Туапсе. Комментируя это предупреждение, Рябков заявил ТАСС, что Москва располагает всеми возможностями, чтобы "эту ситуацию купировать без ущерба" для своей безопасности.