В ВСУ взяли ответственность за удары по мостам на границе Херсонской области и Крыма

В результате обстрелов пострадал один мирный житель

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам на границе между Херсонской областью и Крымом.

"Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения - Чонгарский и Генический автомобильные мосты", - говорится в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ ударили по автомобильному мосту через пролив Тонкий, а также по Чонгарскому мосту. Согласно его информации, для атаки по Чонгарскому мосту использованы британские крылатые ракеты Storm Shadow. По последним данным, в результате обстрелов пострадал один мирный житель. Возник пожар на газопроводе, из-за чего более 20 тыс. жителей области остались без газоснабжения.

В министерстве транспорта Крыма сообщали, что приостановлена работа пропускного пункта "Джанкой", расположенного на дороге, которая проходит через Чонгарский мост.