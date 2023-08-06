Багдад попросил Вашингтон и Лондон выдать причастных к хищению иракских налоговых средств

В их числе глава канцелярии бывшего премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми и бывший министр финансов Али Аллауи

КАИР, 6 августа. /ТАСС/. Ирак добивается экстрадиции из США и Великобритании нескольких причастных к краже $2,5 млрд из иракских налоговых поступлений. Как сообщил на пресс-конференции в Багдаде глава комиссии по профессиональной этике Хайдер Ханун, в их числе глава канцелярии бывшего премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми и бывший министр финансов Али Аллауи.

"Хищение средств из налоговых органов - крупнейшее дело о коррупции, раскрытое на сегодняшний день, и его особенностью является то, что это не просто коррупционное преступление, но и государственная измена, поскольку его целью, как выяснилось, являлась не только кража, но и ослабление доверия граждан к государству, его институтам и тем, кто ими руководит", - приводит заявление чиновника телеканал Al Arabiya. По его словам, "Интерпол выдал красные уведомления (специальный запрос к правоохранительным органам стран мира об определении местонахождения и предварительном аресте лица, находящегося в международном розыске - прим. ТАСС) в отношении главы канцелярии и личного секретаря премьер-министра Мустафы аль-Казыми, имеющих американское гражданство", а также "министра финансов в предыдущем кабинете [аль-Казыми] Али Аллауи, имеющего гражданство Великобритании".

Глава комиссии по профессиональной этике призвал соответствующие власти в США и Великобритании выполнить требование Интерпола и выразил надежду, что "две страны будут сотрудничать в экстрадиции вышеупомянутых разыскиваемых обвиняемых и выразят таким образом свою поддержку Республике Ирак".

В октябре прошлого года генеральная комиссия по налогам Минфина Ирака сообщила, что с сентября 2021 года по август 2022 года со счетов иракского госбанка "Ар-Рафидейн" были выведены 3,7 трлн иракских динаров ($2,5 млрд). В махинации были задействованы по меньшей мере пять компаний. Судебные власти республики выдали ордера на арест ряда обвиняемых по этому делу с конфискацией имущества и недвижимости, принадлежащей им и их семьям. В ноябре премьер-министр Мухаммед ас-Судани сообщил, что часть похищенных средств удалось вернуть, но большая сумма была вывезена за границу.