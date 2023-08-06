ОАЭ предоставили Чаду военную технику и оборудование

Как сообщило Информационное агентство ОАЭ, этот шаг направлен на усиление возможностей Чада по борьбе с терроризмом и защите границ

ДУБАЙ, 6 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты предоставили властям Чада военную технику и оборудование для обеспечения безопасности республики. Об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ.

Как отмечается, этот шаг направлен на усиление возможностей Чада по борьбе с терроризмом и защите границ. Судя по видеозаписи, на которой запечатлена церемония передачи техники, ОАЭ предоставили Чаду не менее шести бронеавтомобилей.

В июне 2020 года президент переходного периода Чада Махамат Идрисс Деби Итно посетил ОАЭ и встретился с президентом арабского государства Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По итогам визита стороны подписали ряд документов о сотрудничестве, в том числе три меморандума о взаимопонимании в военной сфере, в области энергетики и добычи полезных ископаемых. В июле этого года власти ОАЭ организовали на востоке Чада полевой госпиталь для помощи бежавшим от конфликта в Судане.

Передача военной техники Чаду произошла на фоне военного переворота в соседнем Нигере, где 26 июля группа военных подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 30 июля лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) потребовали от мятежников немедленно освободить и восстановить в должности Базума, снова установить конституционный порядок в стране. Военные стран - членов ECOWAS сообщили 4 августа, что разработали на своей экстренной встрече план на случай интервенции в Нигер.