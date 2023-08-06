В Белоруссии внесли коррективы в боевую подготовку сил спецопераций ВС

Как сообщили в Минске, это связано со специальной военной операцией России

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Проводимая Россией специальная военная операция внесла коррективы в подготовку белорусских подразделений сил специальных операций, в том числе это касается их переоснащения. Об этом заявил заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич в эфире телеканала СТВ.

"Что касается специальной военной операции, она однозначно внесла свои коррективы в подготовку подразделений сил специальных операций. Мы постоянно анализируем ход ее проведения. Мы, как губка, впитываем все инновационные подходы, которые там применяются", - сказал Лукашевич.

По его словам, это касается боевой подготовки, выполнения задач. "С учетом этого мы проводим мероприятия переоснащения наших подразделений. К нам постоянно поступают новые образцы техники, оружия, снаряжения, - сказал Лукашевич. - Мы огромное внимание начали уделять развитию беспилотной летательной авиации". Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат есть в каждом подразделении, используются новые средства ведения боя.

Лукашевич также отметил, что бойцы сил специальных операций совместно с пограничниками выполняют ряд задач на южной границе республики, в том числе несут службу, чтобы не допустить проникновения на территорию страны диверсионно-разведывательных групп.