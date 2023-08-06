Мэр Кишинева считает, что в Молдавии готовят фальсификацию итогов местных выборов

Как заявил Ион Чебан, перед выборами ЦИК начал вводить новые правила, которые являются прямым вмешательством в деятельность местной администрации

КИШИНЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии под контролем правящей Партии действия и солидарности (ПДС) готовится к фальсификации результатов предстоящих 5 ноября выборов в местные органы власти. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан, который, судя по опросам, считается фаворитом на выборах столичного градоначальника.

"Центральная избирательная комиссия превращается в гестапо. Скоро мы сообщим подробности о том, как готовится фальсификация итогов местных выборов в столице. Мы проинформируем все международные миссии обо всех злоупотреблениях ЦИК под явной защитой Партии действия и солидарности", - написал Чебан в своем Telegram-канале. По его словам, перед выборами ЦИК по указанию правящей партии начал вводить новые правила, которые являются прямым вмешательством в деятельность местной администрации.

По словам Чебана, представители правящей партии "публикуют бред и фейки, потому что по-другому не умеют", и боятся, что "люди могут поверить не их обещаниям, которым уже никто и не верит", а реальным делам.

Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей администрации населенных пунктов. О планах баллотироваться на второй срок уже заявил Чебан, который выиграл выборы 2019 года, представляя Партию социалистов Молдавии. Позже Чебан заявил о выходе из партии, а в январе этого года учредил проевропейскую партию "Национальное альтернативное движение", которая находится в оппозиции к правящей партии. ПДС выдвинула на этот пост депутата парламента Лилиана Карпа.