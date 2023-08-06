FT: участники встречи в Джидде выступили за территориальную целостность Украины

Источники издания сообщили, что Китай, впервые принявший участие в такого рода консультациях, продемонстрировал конструктивную позицию в вопросе урегулирования

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Участники консультаций по Украине, которые прошли в Саудовской Аравии, согласились с тем, что мирное урегулирование конфликта должно основываться на незыблемости территориальной целостности страны. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на европейского дипломата.

По его словам, участники переговоров в Джидде выразили "широкую, общую поддержку" идеи о том, что "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного урегулирования". Кроме того, источники издания указали на то, что Китай, впервые принявший участие в такого рода консультациях, продемонстрировал конструктивную позицию в вопросе урегулирования. В то же время FT подчеркнула, что официально китайские власти не комментировали итоги встречи в Саудовской Аравии.

Другой европейский дипломат добавил, что Китай изъявил готовность принять участие в следующей подобной встрече. Как ранее сообщил французский еженедельник Le Point, участники консультаций по урегулированию украинского конфликта достигли соглашения, что очередная конференция тоже должна состояться в стране Глобального Юга.

5-6 августа в Джидде прошли консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие представители более чем 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, США, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза.

Россия приглашение не получила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Комментируя консультации в Джидде, глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что взгляд на происходящее на Украине в Бразилии, Китае или ЮАР отличается от европейского. В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что Россия обсудит итоги встречи с партнерами по БРИКС, которые участвовали в ней.