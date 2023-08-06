Новый глава Госсовета Ливии пообещал приложить все усилия для проведения выборов

Мухаммед Такала также пообещал "активизировать процесс национального примирения на основе политического соглашения"

КАИР, 6 августа. /ТАСС/. Высший государственный совет (ВГС) Ливии приложит все усилия для того, чтобы провести в стране президентские и парламентские выборы. С таким обещанием выступил избранный в воскресенье на пост председателя Госсовета Мухаммед Такала.

"Следующим будет этап подготовки к выборам, к которым стремятся все ливийцы, и Госсовет приложит все усилия для достижения этой цели", - сказал Такала в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он пообещал также "активизировать процесс национального примирения на основе политического соглашения", подчеркнув, что это "лучший путь к стабильности в стране и гарантия проведения выборов". "Призываю все государственные учреждения работать вместе, чтобы создать среду, способствующую построению доверия среди ливийцев, независимо от их политической позиции", - сказал Такала.

Ранее в воскресенье ВГС Ливии избрал Такалу своим новым председателем. В результате второго тура голосования он получил 67 голосов членов Высшего госсовета, действовавший до последнего времени глава ВГС Халед аль-Мишри - 62 голоса. Как отметил телеканал, в первом туре голосования, в котором приняли участие четыре кандидата на пост главы ВГС, аль-Мишри получил на 10 голосов больше, чем Такала, но не смог набрать большинство голосов участников заседания.

Высший государственный совет Ливии является консультативным органом и рассматривается в качестве парламентской структуры в западной части страны. На востоке Ливии действует Палата представителей (парламент), спикером которой является Акила Салех.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и ПНЕ под руководством Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.