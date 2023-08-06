В ЦАР более 95% избирателей проголосовали за новую конституцию страны

Окончательные итоги голосования Конституционный суд предоставит 27 августа

ПРЕТОРИЯ, 6 августа. /ТАСС/. Абсолютное большинство избирателей Центрально-Африканской Республики (ЦАР) - более 95% - проголосовали на общенациональном референдуме за новую конституцию страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Результаты, объявленные Национальной избирательной комиссией, являются предварительными, отмечает оно. Окончательные данные по итогам голосования предоставит 27 августа Конституционный суд ЦАР.

Референдум по новой конституции состоялся в африканской стране 30 июля. Одно из ее главных положений - продление срока полномочий главы государства с нынешних пяти лет до семи при одновременном снятии ограничений на число сроков. До сих пор действует конституционная норма, которая ограничивает двумя сроками нахождение одного политика на посту главы государства. Действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже дважды избирался на пост главы государства - в феврале 2016 года и декабре 2020 года.