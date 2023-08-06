Экс-инспектор ООН считает, что США проводят самоубийственную политику в отношении РФ

Скотт Риттер констатировал, что конфликт на Украине фактически "является войной России и коллективного Запада, куда входят входят Соединенные Штаты"

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты, ставя перед собой цель нанести стратегическое поражение России, фактически пытаются совершить самоубийство. Такое мнение выразил экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер на митинге "Человечество за мир", организованном рядом движений в поддержку ядерного разоружения, прекращения поставок оружия Украине и расширения НАТО. Мероприятие проходит в центре Нью-Йорка возле штаб-квартиры ООН.

"Цели Соединенных Штатов в этом конфликте просты - нанести стратегическое поражение России, - сказал Риттер. - Это означает, что наша политика самоубийственна. Дамы и господа, это настоящее сумасшествие, безумие".

Он констатировал, что конфликт на Украине фактически "является войной России и коллективного Запада, куда входят входят Соединенные Штаты", а также отметил, что США - "это единственная в мире страна", чья военная доктрина предполагает нанесение превентивного ядерного удара. Бывший инспектор ООН, помимо этого, выступил с утверждением, что стремление США нанести поражение России может привести к тому, что она для своей защиты будет вынуждена применить ядерное оружие.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что стремление США нанести стратегическое поражение России является не чем иным, как несбыточной мечтой. Он также обратил внимание на то, что государства Запада тратят на снабжение Украины оружием и поддержку ее властей значительно больше, чем на помощь развивающимся странам.

Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года), применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.