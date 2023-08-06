Член Конгресса США считает лицемерием заявление Госдепа о Навальном

Как отметила Марджори Тейлор-Грин, на родине бывший американский президент Дональд Трамп проходит подозреваемым по трем уголовным делам

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) назвала лицемерием осуждение Госдепартаментом вынесенного в России приговора Алексею Навальному по делу об экстремизме, в то время как на родине бывший американский президент Дональд Трамп проходит подозреваемым по трем уголовным делам.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что Вашингтон осуждает вынесенный Навальному приговор к 19 годам лишения свободы.

"Количество лицемерия зашкаливает", - сказала Тейлор-Грин в эфире телеканала Fox News, комментируя позицию американского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что в настоящее время "Минюст США ведет президентскую [предвыборную] кампанию" главы американской администрации Джо Байдена. "Единственное, чем они могут заниматься, так это очернять имя Трампа", - подчеркнула законодатель.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что позиция Госдепартамента по Навальному является попыткой грубого вмешательства в российские внутренние дела.

Приговор Навальному

Суд приговорил в пятницу Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества было возбуждено в отношении Навального, Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом), Ивана Жданова (признан в РФ иноагентом), а по факту участия в экстремистском сообществе - в отношении Любови Соболь (признана в РФ иноагентом), Георгия Албурова (признан в РФ иноагентом) и других лиц. Большая часть фигурантов дела находится за пределами России.

По данным Следственного комитета, не позднее 2014 года Навальный создал организацию ФБК (признана экстремистской и запрещена в РФ) и руководил ею для осуществления деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя, подрыв общественной безопасности и государственной целостности. В этот период к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов. В СК отметили, что для обеспечения деятельности сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности и вовлечения новых участников организаторы учредили восемь некоммерческих организаций (фондов) и коммерческие организации, которые были структурными подразделениями ФБК.

Дело рассматривал Мосгорсуд, но заседания проходили в колонии строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по другому делу. Процесс проводился в закрытом режиме из-за опасений провокаций в отношении участников судебного разбирательства, а также наличия секретных свидетелей.