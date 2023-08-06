Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак уточнил, что речь идет об эмиссарах из Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши и других государств

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Украинская делегация в ходе консультаций в Джидде 5-6 августа провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем 30 государств. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В Джидде провели много двусторонних встреч, посвященных реализации украинской формулы мира, на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Обсудили оборону, гарантии безопасности, важность глобального саммита мира, зерновое соглашение с представителями более чем 30 делегаций", - написал он в своем Telegram-канале.

Ермак уточнил, что состоялись переговоры с делегациями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с крупным чиновником из Еврокомиссии.

По информации Саудовского агентства печати, в консультациях в Джидде приняли участие советники по национальной безопасности и представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. Переговоры являются продолжением усилий премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию украинского кризиса, которые он предпринимает с марта 2022 года, отмечает агентство.

Россия приглашение не получила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.