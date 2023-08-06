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Военная операция на Украине

Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак уточнил, что речь идет об эмиссарах из Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши и других государств

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Украинская делегация в ходе консультаций в Джидде 5-6 августа провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем 30 государств. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"В Джидде провели много двусторонних встреч, посвященных реализации украинской формулы мира, на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Обсудили оборону, гарантии безопасности, важность глобального саммита мира, зерновое соглашение с представителями более чем 30 делегаций", - написал он в своем Telegram-канале.

Ермак уточнил, что состоялись переговоры с делегациями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с крупным чиновником из Еврокомиссии.

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По информации Саудовского агентства печати, в консультациях в Джидде приняли участие советники по национальной безопасности и представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. Переговоры являются продолжением усилий премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию украинского кризиса, которые он предпринимает с марта 2022 года, отмечает агентство.

Россия приглашение не получила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. 

Теги:
УкраинаРоссияСаудовская АравияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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