Мятежники в Нигере заявили о готовящейся за рубежом агрессии против страны

Национальный совет спасения родины также подчеркнул, что не откажется от своих шагов, несмотря на истечение срока ультиматума ECOWAS

РАБАТ, 6 августа. /ТАСС/. Правящий орган мятежников Нигера - Национальный совет спасения родины (НССР) - заявил, что иностранное государство готовит агрессию против африканской страны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Иностранное государство готовится напасть на наши земли", - отметили в НССР, не уточнив, о какой именно стране идет речь. Мятежники заявили, что "готовятся к возможной иностранной военной операции".

Совет также подчеркнул, что "не откажется от своих шагов, несмотря на истечение срока ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки [ECOWAS]".

30 июля члены ECOWAS на саммите в Абудже осудили переворот в Нигере и дали мятежникам неделю на восстановление конституционного правления, пригрозив в противном случае принять меры вплоть до использования силы.