В Грузии объявили траур по жертвам оползня

Флаги приспущены на всех государственных учреждениях, телеканалам запрещено транслировать развлекательные и музыкальные передачи

ТБИЛИСИ, 7 августа. /ТАСС/. Траур по погибшим в результате оползня, который сошел в районе курора Шови высокогорного края Рача, объявлен в понедельник в Грузии. Соответствующее постановление премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили опубликовано на сайте правительства.

Почетный караул в 00:00 по местному времени (23:00 мск 6 августа) опустил государственные флаги на здании Дома правительства и президентском дворце. Флаги также приспущены на всех государственных учреждениях. В этот день телеканалам запрещено транслировать развлекательные и музыкальные передачи.

Концертный зал Black Sea Arena, расположенный в курортном поселке Шекветили на западе Грузии, в связи с днем траура отменил концерты зарубежных исполнителей Nile Rodgers&Chic и FKJ.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров земли. Общая площадь места бедствия составила 26 га.