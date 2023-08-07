Папа Римский на встрече средиземноморских епископов в Марселе поднимет тему миграции

По данным агентства ANSA, епархия также обсудит экономическое неравенство и изменение климата

РИМ, 7 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, который в сентябре примет участие в завершении "Средиземноморских встреч" католических епископов в Марселе, собирается поднять тему миграции на мероприятии.

"Это проблема, которая меня беспокоит. Эксплуатация мигрантов преступна. Епископы проводят эту встречу, чтобы поразмышлять о трагедии мигрантов", - приводит его слова агентство ANSA. Папа сообщил об этом на борту самолета во время полета в Рим из Лиссабона, где он присутствовал на Всемирных днях католической молодежи.

По мнению Франциска, "Средиземноморье - это кладбище". "Но оно не самое большое, самое большое кладбище - в Северной Африке", - сказал понтифик.

Как отмечает агентство AFP, епархия Марселя с 18 по 24 сентября организует встречи на следующие темы: экономическое неравенство, миграция и изменение климата. Ранее служба печати Святого престола проинформировала, что понтифик примет участие в мероприятиях 22 и 23 сентября.

"На прошлой неделе президент [Франции Эмманюэль] Макрон сообщил мне о своем намерении приехать [в Марсель]", - приводит слова Папы Римского AFP. По информации агентства, понтифик встретится с Макроном во второй половине дня 23 сентября, а затем проведет службу на марсельском стадионе Velodrome.

Во встрече примут участие католические епископы из 30 стран Средиземноморья, а также представители других конфессий. Как напоминается на сайте мероприятия, подобные встречи уже проводились в Бари в 2020 году и во Флоренции в 2022 году. На первую Франциск приехал перед приходом в Италию пандемии коронавируса. Встречу во Флоренции понтифик вынужден был пропустить по состоянию здоровья. Сам он давно заявлял о намерении посетить Марсель.