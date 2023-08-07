Мадуро раскритиковал молчание лидеров стран Европы по поводу сжигания Корана

Президент Венесуэлы назвал такое поведение "равносильным соучастию в преступлении"

БЕЙРУТ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике молчаливую позицию правящих кругов в европейских странах в отношении экстремистов, осквернивших священную для мусульман книгу Коран в Швеции и Дании.

"Я осуждаю эти расистские выходки на почве ненависти к мусульманским народам, - заявил он в интервью, переданном телеканалом Al Mayadeen. - Удивляет молчание лидеров Европы по поводу сжигания копий Корана, что равносильно их соучастию в преступлении".

По словам Мадуро, невозможно закрывать глаза на подобные провокации, унижающие ислам и его последователей. "Что сказали бы европейские христиане, если бы у них на глазах сожгли Библию? Поэтому гневная реакция в исламском мире на осквернение копий священной книги вполне естественна", - подчеркнул он.

Антиисламские акции, участники которых сожгли Коран, состоялись 25 июля у посольств Египта и Турции в Копенгагене. Аналогичная выходка была совершена днем ранее у посольства Ирака. Все они были организованы праворадикальной группой "Датские патриоты". 28 июня с разрешения шведской полиции в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. 20 июля перед посольством Ирака в Стокгольме он устроил новую провокацию, следом посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих.