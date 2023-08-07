Франция приостановила финансовую поддержку Буркина-Фасо

Буркина-Фасо и Мали в своем заявлении 31 июля выразили солидарность с народом Нигера и осудили введение ECOWAS санкций против Ниамея

ТАСС, 7 августа. Франция решила приостановить финансирование и оказание помощи в целях развития Буркина-Фасо из-за поддержки этой африканской страной мятежников в Нигере. Соответствующее сообщение размещено на сайте французского внешнеполитического ведомства.

"Франция приостанавливает до дальнейшего уведомления все свои операции по оказанию помощи в целях развития и бюджетной поддержки Буркина-Фасо", - говорится в тексте.

31 июля правительства Буркина-Фасо и Мали в своем заявлении выразили солидарность с нигерским народом и осудили введение Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) санкций против Ниамея, указав, что такие меры лишь "усугубляют страдания народа и ставят под угрозу дух панафриканизма". Оба государства предупредили, что будут считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны им самим.