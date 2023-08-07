СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска

По информации телеканал Al Ekhbaria, израильская авиация наносит ракетные удары по предместьям города

ТАСС, 7 августа. Взрывы прогремели в пригороде Дамаска, силы ПВО отражают воздушную атаку. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbaria.

По его информации, израильская авиация наносит ракетные удары по предместьям Дамаска. Подробности не приводятся.

19 июля Министерство иностранных дел Сирии направило в Совет Безопасности ООН послание с осуждением атаки ВВС Израиля на окрестности Дамаска, в результате которой получили ранения двое военнослужащих. В документе отмечается, что еврейское государство начало регулярно наносить ракетные удары по сирийской территории после того, как стала очевидна неспособность экстремистских группировок ослабить арабскую страну и ее народ.