6 августа, 23:36,
обновлено 7 августа, 00:21

СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска

AP Photo/ Hassan Ammar
Дамаск
© AP Photo/ Hassan Ammar

По информации телеканал Al Ekhbaria, израильская авиация наносит ракетные удары по предместьям города

ТАСС, 7 августа. Взрывы прогремели в пригороде Дамаска, силы ПВО отражают воздушную атаку. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbaria.

Читайте также
В Сирии два бойца курдских формирований погибли при подрыве фугаса на шоссеВ МИД Сирии потребовали от СБ ООН положить конец агрессивным нападениям Израиля

По его информации, израильская авиация наносит ракетные удары по предместьям Дамаска. Подробности не приводятся.

19 июля Министерство иностранных дел Сирии направило в Совет Безопасности ООН послание с осуждением атаки ВВС Израиля на окрестности Дамаска, в результате которой получили ранения двое военнослужащих. В документе отмечается, что еврейское государство начало регулярно наносить ракетные удары по сирийской территории после того, как стала очевидна неспособность экстремистских группировок ослабить арабскую страну и ее народ. 

Теги:
СирияИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация