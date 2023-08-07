Тайвань зафиксировал приближение 24 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли и наземные ЗРК для наблюдения за целями

ГОНКОНГ, 7 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение 7 кораблей и 24 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте оборонного ведомства острова.

Как указывается в документе, 12 воздушных аппаратов "пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него". Среди них шесть истребителей J-10, два J-16, два Су-30, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями, отмечается в заявлении.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.