Экс-главком ОВС НАТО допустил, что ситуация в Нигере может обернуться войной в Африке

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис подчеркнул, что это стало бы "значительным и разрушительным событием"

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис допускает, что ситуация в Нигере может обернуться полномасштабным военным конфликтом в Африке.

"Приведет ли это к полномасштабной войне в Африке? Потенциал для этого определенно есть, но это стало бы значительным и разрушительным событием", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Правящий орган мятежников Нигера - Национальный совет спасения родины - в воскресенье выступил с утверждением, что иностранное государство планирует агрессию против Нигера.

30 июля члены Экономического сообщества стран Западной Африки на саммите в Абудже осудили переворот в Нигере и дали мятежникам неделю на восстановление конституционного правления, пригрозив в противном случае принять меры вплоть до использования силы.