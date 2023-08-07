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обновлено 7 августа, 04:48

Король Камбоджи назначил нового премьер-министра страны

Им стал генерал-лейтенант Хун Манет - старший сын уходящего премьера Хун Сена, который находился у власти 38 лет

ХАНОЙ, 7 августа. /ТАСС/. Король Камбоджи Нородом Сиамони назначил генерал-лейтенанта Хун Манета новым премьер-министром и поручил ему сформировать правительство на предстоящие пять лет.

Хун Манет должен сформировать Совет министров королевского правительства 7-го созыва и представить его на утверждение Национальной ассамблее (нижняя палата парламента), говорится в указе.

Занимающий посты заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующего сухопутными войсками Хун Манет - старший сын уходящего премьер-министра Хун Сена, который находился у власти 38 лет.

Возглавляемая Хун Сеном правящая Народная партия Камбоджи (НПК) получила более 82% голосов избирателей на прошедших 23 июля седьмых в современной истории Камбоджи выборах в Нацассамблею. Это обеспечило ей 120 из 125 депутатских мандатов и дало право сформировать новый кабмин. Хун Сен предупредил соотечественников, что не останется на посту премьера, и предложил на эту должность кандидатуру Хун Манета, входящего в высшее руководство НПК.

Хун Манет родился 20 октября 1977 года в камбоджийской провинции Кампонгтям. После окончания средней школы в 1995 году поступил на службу в Королевские вооруженные силы Камбоджи и был отправлен учиться за границу в престижную американскую военную академию Вест-Пойнт. В мае 1999 года он стал первым в истории камбоджийцем, окончившим ее. Позднее в дополнение к своей военной специальности Хун Манет изучал экономику, в 2002 году получил степень магистра в Нью-Йоркском университете. В 2008 году получил степень доктора философии в Бристольском университете (Великобритания). 

Теги:
КамбоджаСиамони, Нородом
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