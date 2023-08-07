Президент Туркмении проведет отпуск на побережье Каспия

Сердар Бердымухамедов вылетел в Туркменбаши, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан"

АШХАБАД, 7 августа. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, который находится в отпуске, отправился в национальную туристическую зону "Аваза" на побережье Каспийского моря. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

По ее информации, Бердымухамедов прибыл в международный аэропорт Ашхабада, откуда вылетел в Туркменбаши, расположенный в Балканском велаяте (области).

В июле президент Туркмении разрешил правительству уйти в отпуск с 1 августа по 1 сентября. Он рекомендовал провести его, как и в предыдущие годы, в курортных зонах "Аваза", "Арчман", "Йылысув" и других санаториях страны. Традиционно туркменское правительство уходит в отпуск на месяц в одно и то же время. Однако были и исключения, например в 2018 году: занимавший тогда пост главы государства Гурбангулы Бердымухамедов отправил чиновников в отпуск на две недели.