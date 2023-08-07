В Сеуле связали посещение лидером КНДР военных заводов с содействием экспорту оружия

Официальный представитель Министерства объединения Республики Корея Ку Бён Сам считает, что Ким Чен Ын таким образом также намеревался продемонстрировать достижения оборонной сферы

СЕУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Посещение лидером КНДР Ким Чен Ыном предприятий военно-промышленного комплекса преследовало, вероятно, несколько целей, одна из которых - демонстрация готовности к экспорту оружия. Об этом заявил официальный представитель Министерства объединения Республики Корея Ку Бён Сам.

"Представляется, что у Севера было несколько мотивов: демонстрация достижений оборонной сферы, реакция на совместные учения Республики Корея и США и даже экспорт оружия", - привело агентство Yonhap слова чиновника.

На прошлой неделе лидер КНДР проинспектировал работу заводов по производству крупнокалиберных снарядов для тяжелой артиллерии и реактивных орудий, стрелкового оружия, а также двигателей для крылатых ракет и беспилотников. Рёнхап указывает, что Республика Корея и США планируют провести в августе ежегодные учения Ulchi Freedom Shield.

Южнокорейские власти обратили внимание на термин "оборонно-экономическая работа", который был использован в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи о визите лидера на предприятия. "Использование этого выражения кажется беспрецедентным. Если оно означает экспорт вооружений, то это прискорбно, поскольку Север публично обозначил, что намерен нарушить резолюции Совета Безопасности ООН", - добавил Ку Бён Сам.

Как утверждает Yonhap, публикация информации об инспекции на военных заводах после визита министра обороны России Сергея Шойгу в народную республику и посещения им выставки вооружений указывает на возможность поставок оружия в РФ.