В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву территориях ДНР

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена утром в трех областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

В 08:09 (время совпадает с московским) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

В 08:42 тревогу отменили в Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, через минуту из красной зоны вышла и Сумская область.

В новость были внесены изменения (8:56 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.