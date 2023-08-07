Парламент Индии восстановил депутатский мандат оппозиционера Ганди

По данным индийский СМ, политик уже 8 августа может выступить в парламенте

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Индии (Лок Сабха) восстановила депутатский мандат оппозиционера Рахула Ганди после того, как Верховный суд вынес решение в пользу политика. Об этом сообщил секретариат Лок Сабхи.

"Ввиду решения Верховного суда от 4 августа 2023 года лишение полномочий Рахула Ганди утрачивает силу в ожидании дальнейших судебных решений", - говорится в уведомлении секретариата, обнародованном однопартийцем Ганди Маникамом Тагором.

По данным индийских СМИ, Ганди, который был лишен депутатского мандата 24 марта, уже во вторник может выступить в парламенте. Именно на этот день назначено начало дебатов по предложению оппозиции о вотуме недоверия правительству.

Верховный суд 4 августа приостановил исполнение в отношении Ганди приговора по делу о клевете. Обвинительный приговор политику был вынесен в марте, он оспаривает его в суде. Все нижестоящие судебные инстанции отказывали Ганди в ходатайствах о приостановке исполнения приговора. Такое решение было необходимо, чтобы он мог оставаться членом парламента и участвовать в выборах, пока рассматривается апелляция на сам приговор.

23 марта суд в Сурате приговорил Ганди к двум годам тюремного заключения. Его признали виновным по делу о диффамации из-за его высказываний о фамилии действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди. Выступая на политическом митинге своих сторонников в Гуджарате в 2019 году, Ганди якобы задался вопросом, "почему все воры носят общую фамилию Моди", намекая на скандал, связанный с бежавшими на тот момент из страны бизнесменами Ниравом Моди и Лалитом Моди. Ганди при этом не выступал с прямыми обвинениями в адрес действующего премьера. Однако истцы утверждали, что своим заявлением он "оклеветал всех Моди".

52-летний Рахул Ганди - выходец из политического клана Неру - Ганди, управлявшего страной большую часть ее независимой истории. Он также является одним из лидеров партии "Индийский национальный конгресс" - старейшей политической силы в Индии. Рахул Ганди - сын Раджива Ганди (1944-1991), внук Индиры Ганди (1917-1984) и правнук Джавахарлала Неру (1889-1964).