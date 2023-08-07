7 августа, 05:38

СМИ: визит Путина в Турцию ожидается в конце августа

Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По данным газеты Hurriyet, в повестке переговоров российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будут вопросы возобновления зерновой сделки, двусторонние связи, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также нормализация отношений между Турцией и Сирией

СТАМБУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Визит в Турцию президента России Владимира Путина ожидается в последнюю неделю августа, утверждает проправительственная газета Hurriyet со ссылкой на свои источники.

Читайте также
Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августеСМИ: кабмин Турции обсудит 7 августа зерновую сделку, Украину и возможный визит Путина

По ее данным, в повестке переговоров российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будут вопросы возобновления зерновой сделки, двусторонние связи, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также нормализация отношений между Турцией и Сирией.

Президенты России и Турции провели 2 августа телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи.

4 августа Эрдоган сообщил журналистам о возможности визита Путина в Турцию. По его словам, точная дата визита пока не определена и будет согласована по дипломатическим каналам. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация