Президент Филиппин заявил об открытости для переговоров с Китаем по территориальным спорам

Фердинанд Маркос - младший отметил, что посол КНР в Маниле Хуан Си Лянь получил вербальную ноту в связи с недавним инцидентом в районе отмели Аюнгин

БАНГКОК, 7 августа. /ТАСС/. Филиппины продолжат защищать свой суверенитет в Южно-Китайском море (ЮКМ), однако открыты для переговоров с Пекином по вопросу территориальных споров. Об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший, передает телеканал ABS-CBN News.

По его словам, посол КНР в Маниле Хуан Си Лянь получил вербальную ноту от главы МИД Филиппин Энрике Манало в связи с недавним инцидентом в районе отмели Аюнгин. "Мы будем продолжать отстаивать наш суверенитет и территориальные права в соответствии с международным правом, в частности, Конвенцией ООН по морскому праву. Мы должны оставаться в контакте с китайским правительством, председателем [КНР] Си Цзиньпином, поскольку нам действительно необходимо найти решение", - сказал он.

Береговая охрана Филиппин сообщила в воскресенье, что корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей в районе отмели ЮКМ. По данным службы, инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе спорной территории. В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.