СМИ: Турция намерена полностью нормализовать отношения с Сирией

Как сообщает газета Hurriyet, этот вопрос будет в повестке визита в Анкару президента России Владимира Путина

СТАМБУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Турция в рамках нормализации отношений с Сирией намерена вывести диалог с ней на высший уровень. Об этом пишет газета Hurriyet, отмечая, что сирийская проблематика будет в повестке визита в Турцию президента РФ Владимира Путина, который, по утверждению издания, ожидается в конце августа.

Hurriyet напоминает, что начало процессу нормализации между Анкарой и Дамаском было положено в бытность главой Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана, сейчас он возглавляет МИД республики. После серии четырехсторонних переговоров (Турция, РФ, Сирия и Иран) на уровне Минобороны и МИД в апреле - мае 2023 года планировалась личная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его сирийского коллеги Башара Асада, однако она не состоялась.

Обозреватель Hurriyet Абдулкадир Селви не исключает, что проведению саммита помешала позиция Асада, который рассчитывал на победу на президентских выборах в Турции лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу. "Асад, насколько понятно, осознал свою ошибку, и теперь у него появился второй шанс [на нормализацию отношений]. Если встреча Эрдогана и Асада состоится, будет пройден критический отрезок в процессе нормализации отношений двух стран, и больше всего от этого выиграет Асад", - пишет журналист.

Отношения между Анкарой и Дамаском обострились после начала конфликта в Сирии в 2011 году, тогда же в Турцию хлынула волна сирийских беженцев. Дипломатические связи между двумя странами были разорваны.

Эрдоган сообщил 15 декабря 2022 года журналистам, что предложил Путину провести трехстороннюю встречу с участием сирийского лидера. Этому саммиту, по его словам, должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел.