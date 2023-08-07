Глава МИД Италии выразил надежду на продление ультиматума ECOWAS мятежникам в Нигере

Антонио Таяни назвал дипломатию единственным путем урегулирования ситуации в африканской стране

РИМ, 7 августа. /ТАСС/. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) продлит срок действия ультиматума, который был предъявлен захватившим власть в Нигере военным.

"Единственный путь - дипломатический. Я надеюсь, что ультиматум ECOWAS, срок которого истек вчера в полночь, будет продлен сегодня (в понедельник - прим. ТАСС). Решение должно быть найдено. Пока нет уверенности, что будет найден иной путь, кроме войны. Европа не может позволить себе вооруженную конфронтацию, мы не должны восприниматься как новые колонизаторы Африки", - сказал он в интервью газете La Stampa.

По утверждению Таяни, Европа в Африке "сталкивается с новым российским и китайским колониализмом по всему региону, теперь и в Нигере". Министр полагает, что сложившаяся в Нигере ситуация послужит ЧВК "Вагнер" "для проникновения и туда". Вместе с тем Таяни отметил, что не имеет информации о причастности ЧВК к организации переворота в Нигере. "Одно можно сказать точно: Европа уже вовлечена на слишком многих военных фронтах, в первую очередь на Украине", - сказал он.

Глава МИД Италии считает, что "было бы правильно", если бы мятежники освободили президента Нигера Мохамеда Базума. "Но мы не можем этого сделать. Америка очень осторожна в этом отношении, немыслимо, чтобы она начала военную интервенцию в Нигер. Освобождение будет плодом кропотливой и длительной работы. Сейчас единственный выход - продлить ультиматум. ECOWAS в Ниамее не смогло поговорить с участниками переворота, мы должны настаивать именно на поиске диалога. Время еще есть", - заявил Таяни.