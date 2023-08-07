Бывший премьер-министр Японии Таро Асо прибыл на Тайвань с трехдневным визитом

По данным Центрального информационного агентства острова, он планирует встретиться с главой администрации Цай Инвэнь, заместителем главы администрации Лай Циндэ, главой внешнеполитического ведомства Джозефом У и другими высокопоставленными чиновниками

ГОНКОНГ, 7 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии и бывший глава японского правительства Таро Асо прибыл на Тайвань с трехдневным визитом. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, в ходе поездки Асо встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, заместителем главы администрации острова Лай Циндэ, главой внешнеполитического ведомства Тайваня Джозефом У (китайское имя - У Чжаосе) и другими высокопоставленными чиновниками.

Кроме того, во вторник бывший глава японского правительства выступит с речью на однодневном форуме по безопасности "Форум Кетагалан: Диалог по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе". Форум организован правительством Тайваня и проводится ежегодно с 2017 года, на нем обсуждаются вопросы региональной и глобальной безопасности. Среди спикеров этого года в том числе эстонский депутат Европарламента, бывший премьер-министр Андрус Ансип, а также бывший помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Рассел.

Как ранее писала газета Mainichi Shimbun, Асо станет самым высокопоставленным представителем японского политического истеблишмента, посетившим Тайвань с 1972 года, когда Япония разорвала с ним дипломатические отношения. Ожидается, что поездка Асо вызовет острую реакцию со стороны Пекина.

Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывали несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.