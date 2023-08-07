В Афганистане задержали несколько иностранцев, в том числе из США

Как уточнил представитель "Талибана" Забиулл Муджахид, некоторые из них были арестованы в связи с соображениями безопасности

ТЕГЕРАН, 7 августа. /ТАСС/. Несколько граждан США и других стран задержаны в Афганистане по соображениям безопасности. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на официального представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забиуллу Муджахида.

По его словам, правительство определит меру пресечения, как только завершится расследование, и если вина задержанных не будет доказана, они будут освобождены.

Конкретное число задержанных не приводится. Как уточнил представитель "Талибана", некоторые иностранцы были арестованы в связи с соображениями безопасности.