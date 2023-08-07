7 августа, 06:58
Военная операция на Украине

Командующие ВС Украины и Польши обсудили "угрозы" от нахождения ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

Стороны в том числе поговорили о перспективных направлениях двустороннего сотрудничества, ситуации безопасности в регионе, а также путях оказания помощи Украине

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ОС ВСУ) Сергей Наев обсудил на встрече с командующим Оперативного командования видов ВС Республики Польша Томашем Пиотровски "вызовы и угрозы", связанные с размещением в Белоруссии отрядов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом сообщает командование ОС ВСУ.

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Отмечается, что стороны "обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, ситуацию безопасности в регионе, а также пути оказания помощи Украине". "Во время дискуссии, рассмотрев комплекс вопросов, связанных с возможными вызовами и угрозами из-за размещения в Беларуси группировок ЧВК "Вагнер", генерал-лейтенант Сергей Наев отметил важность продолжения обмена информацией и опытом организации боевой работы на пунктах управления", - говорится в сообщении на странице командования в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

1 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военнослужащих на границе Польши и Белоруссии и усилить ее охрану боевыми вертолетами. 4 августа вопросы, связанные с размещением ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, были темой телефонного разговора министров обороны США и Польши.

Ранее в Минске проинформировали, что белорусским военным ведомством и руководством ЧВК "Вагнер" выработан план взаимодействия на ближайшую перспективу. Инструкторы и отряды компании уже привлекаются к выполнению учебно-боевых задач. Численность прибывших в республику бойцов ЧВК "Вагнер" белорусская сторона не уточняет. 

Теги:
БелоруссияУкраинаРоссияПольшаВоенная операция на Украине
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